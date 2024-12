Cds – Napoli, Kvara vuole esserci a tutti i costi per la prossima partita con il Genoa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia farà di tutto per tornare a disposizione per la gara contro il Genoa: “C’è una bella confusione, sulle corsie azzurre; bella perché la concorrenza stimola tutti. E stimolerà ognuno dei signori che Conte, giustamente e ora inevitabilmente dopo l’incantevole e feroce prova di Neres a Udine, ha messo in allerta: viene da immaginare che Kvara, con le gerarchie ormai stravolte anche ufficialmente, proverà a stringere i denti ancor di più di quanto non stia già facendo, pur di recuperare in tempo per il viaggio di sabato verso Marassi“.