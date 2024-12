Cds – Napoli, il gol siglato da Anguissa somiglia a quello di Kvara contro il Cagliari

Come scritto da Il Corriere dello Sport, il gol di Andrè-Frank Zambo Anguissa nella gara contro l’Udinese, ricorda molto quello di Kvaratskhelia siglato nella partita con il Cagliari: “L’azione del 3-1 per il Napoli firmato sabato da Anguissa al Bluenergy contro l’Udinese è stata costruita attraverso un possesso prolungato di 56 secondi e 20 tocchi di palla (con verticalizzazione improvvisa di Lobotka, un velo decisivo di Di Lorenzo e l’assist di Simeone). Splendida. Ma non inedita: gli azzurri, infatti, avevano realizzato a Cagliari un gol simile per movimenti, il 2-0 di Kvara su assist di Lukaku, con una trama di 59 secondi e 23 tocchi“.