Bruscolotti: “Udinese – Napoli? Risultato mai in discussione”

L’ex calciatore e capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club:

“È stata una gara, quella contro l’Udinese in cui, anche quando i friulani sono andati in vantaggio, non si è mai avuta la sensazione che il Napoli potesse perdere. In questi momenti è importante avere tutte le componenti al posto giusto. Subire un gol del genere non fa mai bene, ma la squadra ha reagito, si è ricompattata e ha dimostrato grande voglia di ribaltare la partita. Questo è un segnale positivo. Una sconfitta come quella contro la Lazio, se affrontata nel modo giusto può avere un peso minimo, perché il vero valore di una squadra si vede nella reazione. Durante un campionato ci possono essere battute d’arresto, ma ciò che conta è ritrovarsi subito e dimostrare di avere anima, carattere e un allenatore capace di motivare. E il Napoli ha tutte queste qualità“.