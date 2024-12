Udinese-Napoli 1-3: Il commento di Paolo Del Genio

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli di Antonio Conte a Udine, dopo un primo tempo difficile, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Del Genio ha dichiarato: “Ottimo secondo tempo del Napoli, partita portata a casa in maniera molto, molto meritata. Nel primo tempo non voglio dire che il Napoli ha giocato male, ma è stato scarsamente pericoloso e poi incredibilmente beffato dalla vicenda del calcio di rigore. Lobokta ha commesso un errore allargando troppo il braccio, Meret ci ha provato parando, ma sulla ribattuta la palla è finita a Thauvin, che ha segnato. Il vantaggio dell’Udinese è stato ingiusto, ma nel calcio capita che, quando non riesci a concretizzare, puoi anche essere punito”.

Del Genio ha poi riflettuto sui cambi chiesti da molti dopo il primo tempo e ha parlato del miglioramento di Lukaku : “Nel secondo tempo, però, il Napoli è entrato in campo bene, senza i cambi che tutti avevamo chiesto. Stavolta dobbiamo ammettere che abbiamo avuto torto, perché Conte ha avuto ragione a non cambiare e a continuare con gli stessi undici. La crescita della squadra tra il primo e il secondo tempo è stata abbastanza netta. Lukaku, che stava giocando maluccio, ha fatto una grande giocata e segnato il gol del pareggio. Questo ha rappresentato un punto di svolta per la squadra”.

Infine si è soffermato sulla performance di Neres, che è stato decisivo nel secondo tempo: “Neres è stato il migliore in campo sulla fascia, che lui stesso aveva detto di non preferire. Non si conosce ancora bene, ma bisogna riconoscere che è stato determinante. Pensate alla differenza che può fare un giocatore così: finalmente, alla prima grande occasione da titolare in una partita difficile e in un ruolo che non è il suo, ha dimostrato di poter fare la differenza”.