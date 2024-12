Si complica la pista Bonny, le ultime

Il Napoli sta sondando il terreno per trovare un vice Lukaku affidabile e tra i nomi più gettonati c’ è quello di Ange- Yoan Bonny, attualmente in forza al Parma.

L’attaccante francese si sta mettendo in luce alla corte di Fabio Pecchia con 4 reti in campionato ed è uno nomi su cui il Parma può puntare per fare plusvalenza.

In merito al pressing del Napoli è intervenuto di recente uno dei dirigenti di Kyle Krause (presidente del Parma) che ha sottolineato come non ci sia la volontà di vendere il proprio attaccante nel corso del mercato di gennaio e di valutare eventuali offerte solo nella sessione estiva, forte di un contratto in scadenza nel 2027.