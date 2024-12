Serie A, Bologna – Fiorentina: le formazioni ufficiali

Nel sedicesimo turno di Serie A, la Fiorentina attualmente quarta in classifica farà visita al Bologna dell’ex Vincenzo Italiano per proseguire il filotto di otto vittorie consecutive in campionato.

Il Bologna, invece, dopo il pareggio in Champions con il Benfica che lo condanna quasi aritmeticamente all’eliminazione dalla competizione europea cerca di risalire in campionato per conquistare uno dei posti per le prossime competizioni continentali; la squadra emiliana è in ottava posizione a sei punti dalla Juventus sesta in classifica (occupa l’ultimo posto utile attualmente).

Di seguito le scelte ufficiali delle squadre coinvolte allo stadio Renato Dall’ Ara.

Bologna (4- 2- 3- 1) : Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Holm; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

Fiorentina (4- 2- 3- 1) : De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean.