Retroscena Conte, nello spogliatoio di Udine ha caricato la squadra a modo suo

La serata di Udine pareva essersi messa malissimo dopo che Thauvin ha sbloccato il match al 22esimo minuto del primo tempo, ma gli azzurri nella ripresa sembrano esser tornati in campo con un piglio ancora più deciso, ribaltando il match. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta un interessante retroscena, rivelando cosa ha detto Antonio Conte alla squadra all’intervallo della sfida.

“Non dobbiamo farci confondere dal risultato. Eravamo sotto di un gol, ma è stato del tutto casuale ed è arrivato su rigore”. La scossa nella testa dei calciatori è arrivata per davvero, stimolando la squadra semplicemente evidenziando la contentezza di come stavano giocando i suoi, che non meritavano assolutamente lo svantaggio.