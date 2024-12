Il Napoli ci prova per Kiwior, gli aggiornamenti

La ricerca ad un centrale di difesa è una delle priorità del Napoli. L’esperienza in Coppa Italia con Rafa Marin e Juan Jesus non ha dato i frutti sperati e trovare un centrale di qualità ed esperienza è uno dei temi caldi nella sessione di calciomercato invernale.

Tra i nomi più gettonati c’è quello dell’ex Spezia Jakub Kiwior attualmente in forza all’Arsenal; la squadra del nord di Londra non vorrebbe cedere il proprio difensore a gennaio per via delle tante partite che attendono la squadra di Arteta.

Mister Conte insiste per l’approdo del nazionale polacco nel capoluogo campano ma ad ora il Napoli non è convinto dell’obbligo di riscatto che la squadra londinese vorrebbe apporre nell’operazione e il ds Manna approderà in Inghilterra per trattare su questo punto.