De Laurentiis propone uno scambio per Fazzini: la situazione

Il trequartista italiano Jacopo Fazzini è entrato nel radar del Napoli per il mercato invernale. Mister Conte ha già dato il proprio benestare per il trasferimento del giovane italiano sotto il Vesuvio.

Il Napoli è in netto vantaggio sulle inseguitrici ( in primis la Lazio del presidente Claudio Lotito ) avendo realizzato già ad agosto un primo approccio e a gennaio potrebbe chiudere l’operazione inserando i prestiti di Cyril Ngonge e Alessio Zerbin che stanno trovando poco spazio nelle rotazioni campane; in particolare l’originario di Novara non è riuscito ad avere occasioni nel tridente azzurro.

I 2 calciatori, invece, potrebbero dare un importante aiuto alla squadra toscana nella lotta salvezza dato anche l’infortunio dell’attaccante Pietro Pellegri che resterà fuori per tutto il resto della stagione.