Clamorosa indiscrezione sul futuro di Osimhen

Il calciatore nigeriano Victor Osimhen potrebbe cambiare maglia nel corso del mercato invernale. L’originario di Lagos, attualmente in forza al Galatasaray sarebbe l’oggetto dei desideri del Paris Saint Germain; la squadra francese in estate non è riuscita a sostituire adeguatamente Kylian Mbappe andato al Real e in Champions si sta vedendo la difficoltà dei campioni di Francia nel segnare e avrebbe puntato Osimhen per migliorare il proprio reparto offensivo.

Tra la squadra turca e il club emiro ci sarebbero stati già i primi contatti per un eventuale trasferimento ma si deve convincere il Napoli detentore del cartellino del venticinquenne attaccante e l’unica soluzione secondo quanto trapela da fonti vicine al club è il pagamento totale della clausola da 75 milioni che pende sulla testa di Osimhen.