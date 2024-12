Top&Flop Udinese-Napoli. Il migliore ed il peggiore degli azzurri secondo MondoNapoli

Il Napoli supera l’Udinese con il risultato di 1-3. Dopo un primo tempo giocato molto male e che ha visto gli azzurri andare in svantaggio a causa di un gol di Thauvin, i partenopei hanno saputo reagire e hanno ribaltato la gara grazie alle reti di Lukaku, di Anguissa e ad una autorete di Giannetti propiziata da una super giocata di David Neres. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore tra gli azzurri in questo match.

TOP – David Neres

Il brasiliano ha risposto alla grandissima al mister. Chiamato a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, si è presentato come al suo solito: velocità e tanta fantasia. I friulani fanno fatica a mantenerlo inizialmente, salvo poi trovare le misure e così limitare il suo gioco. Nonostante l’asfissiante pressione impostagli, riesce sempre a creare dei pericoli, come in occasione del gol dell’1-2, nato da una sua giocata da far venire il mal di testa. Da questo episodio, i partenopei hanno avuto campo libero e hanno giocato in maniera più libera.

FLOP – Nessuno

Nonostante il non buon inizio, i partenopei hanno saputo crescere nella ripresa, riparando ai propri errori iniziali. A qualche errore, è succeduta una buona gara di sacrificio e impegno.