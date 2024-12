Live: Udinese 1-3 Napoli Sostituzioni Udinese e Napoli. Assegnazione recupero. Termina il match

fonte foto: Dazn

82′ Minuto

Sostituzioni Udinese

Esce il numero 30 Giannetti, il numero 32 Ekkelenkamp, il numero 33 Zemura

Entra il numero 21 Iker Bravo, il numero 77 Rui Modesto, il numero 4 Abankwah.

85′ minuto

Sostituzioni Napoli

Esce il numero 7 David Neres, il numero 21 Matteo Politano

Entra il numero 26 Cyril Ngonge, il numero 81 Giacomo Raspadori.

89′ minuto sostituzione Napoli

Esce il numero 68 Stanislav Lobotka

Entra il numero 6 Billy Gilmour

90′ minuto: +4′ minuti di recupero

94′ minuto termina Udinese 1-3 Napoli.

Il Napoli torna a vincere e lo fa ad Udine per 1-3, dopo la doppia sconfitta con la Lazio prima in Coppa Italia e poi in campionato. Decisivi il gol di Lukaku, l’autogol di Giannetti e il gol di Anguissa.