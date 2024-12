Dazn- Runjaic ai microfoni di Dazn nel post-partita

Kosta Runjaić: ” Partita molto fisica, poi abbiamo un pò patito l’uscita di Lovric per infortunio. Il Napoli ha aumentato il ritmo ed ha vinto. Il Napoli se la gioca per lo scudetto” Ci è mancato Lovric, gli infortuni possono capitare, ci ha penalizzato.

“Sanchez non era ancora al 100%, non era la partita adatta per lui oggi, ottimo averlo oggi a disposizione”.