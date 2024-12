Dazn- Olivera nel post partita: “il mister vuole grinta e cattiveria, siamo tutti uniti con lui”

Olivera nel post partita ai microfoni di DAZN:

“Vincere oggi qui è importante. Vittoria non facile ma di squadra, dimostra quanto siamo uniti. Cerco come tutta la squadra di essere a disposizione del mister, che ci chiede cattiveria.”

“Cerco di avanzare il più possibile in campo per aiutare la squadra, non vedo l’ora di segnare il primo gol in stagione”

“Conte è molto importante per la mia carriera, mi da consigli fondamentali per rendere bene in campo, il calcio sta cambiando molto, dobbiamo imparare a capire ciò che ci chiede il nostro allenatore”.