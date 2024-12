Dazn- Live Udinese 1-3 Napoli: Intervista post partita

fonte foto: Dazn

Conte: “Non dobbiamo farci confondere dal risultato, abbiamo concesso un gol casuale, abbiamo condotto bene sia il primo tempo che il secondo. La partita è stata gestita bene e con personalità. Abbiamo avuto molte occasioni che potevamo gestire meglio. Dobbiamo continuare così e fare questo tipo di calcio. L’Udinese è un ottima squadra.

” Neres si allena da tanto con noi, la maggior parte delle volte è stato preferito kvara e Politano. Ma sono tranquillo perchè ho un giocatore forte sia in fase offensiva che difensiva. Può giocare sia a sinistra che a destra. In settimana alleniamo tutti per farli trovare pronti quando vengono chiamate in causa. Neres ha qualità e adesso ha spazio per dimostrarle

“Stiamo lavorando tanto con i ragazzi, che sono sempre disponibili. Abbiamo iniziato un percorso da poco tempo, ci vuole tempo. Bisogna continuare così in maniera seria e realistica. Non ci regalerà niente nessuno, partite come oggi c’è le dobbiamo andare a prendere noi”.