Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1StationRadio. Queste le sue parole: “Lukaku è un giocatore importante, ma non è ancora al top della condizione ed ha bisogno di tempo. Conte ha fiducia, ma sappiamo bene che non guarda in faccia a nessuno e senza risultati farà delle valutazioni. Io sono convinto che Lukaku tornerà decisivo“.