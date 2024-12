L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli segue molto attentamente la situazione tra Cristiano Biraghi e la Fiorentina, dove il capitano viola è ai margini del progetto tecnico di Raffaele Palladino. Mister Conte sarebbe contento di riabbracciare l’esterno viola, avuto già con lui all’Inter nella stagione 2019/2020. Il suo arrivo in azzurro è legato però alla partenza di Spinazzola. Se dovesse concretizzarsi questa uscita potrebbe concretizzarsi anche uno scambio con Folorunsho che approderebbe in viola.