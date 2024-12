L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli in vista della partita di Udine. Secondo il quotidiano per il match contro i friulani il Napoli dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia, per il suo problema al collaterale mediale destro. Ma gli azzurri non potranno neanche contare su Pasquale Mazzocchi, out per un problema muscolare rimediato contro la Roma e di Michael Folorunsho per un problema fisico.