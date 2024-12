L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla gara che attende oggi Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano oggi dovrà essere la gara di Lukaku, che dovrà orientare la manovra offensiva del Napoli e magari tornare al gol per rialzare il Napoli. Ovviamente tutti sperano che il belga riceva un’assistenza migliore rispetto a quella delle ultime gare. C’è bisogno che Big Rom sia messo in condizione di rendere e non sarà facile, in quanto sarà marcato da Bijol, non certo piccolo fisicamente. Il belga avrà quindi un appoggio per essere protagonista, che potrà essere Neres o McTominay. Poi si vedrà se a gara in corso Conte opterà per un 4-2-3-1