L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia sicuramente salterà la gara di oggi contro l’Udinese per una lesione di basso grado al collaterale mediale del ginocchio destro, accusato contro la Lazio. Per fortuna sua e del Napoli il problema non sarebbe grave e settimana prossima infatti si valuterà se il georgiano potrà essere già arruolabile per la gara in trasferta contro il Genoa di sabato prossimo