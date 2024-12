L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi azzurri che saranno presenti oggi ad Udine. Secondo il quotidiano il divieto imposto dal Viminale per i tifosi del Napoli residenti in Campania non ha fermato comunque la passione dei tifosi azzurri. Infatti oggi al Bluenergy Stadium saranno circa 1000 tifosi napoletani presenti, di cui 600 nel settore ospiti ed il resto sparsi nello stadio, a testimonianza che neanche i divieti fermano l’onda azzurra per sostenere il Napoli.