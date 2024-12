Francesco Troise, ex azzurro e allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Lukaku è attaccante di sponda, riesce e lavorare meglio quando ha un attaccante al suo fianco, è vero. In questo momento il Napoli ha raggiunto alcuni equilibri tattici, per questo non so se il mister sta pensando ad un cambio tattico, è possibile però. Kvaratskhelia in futuro può giocare da seconda punta? Si può provare, ma Kvicha è diverso rispetto a Lautaro, con cui Lukaku si è trovato benissimo. L’argentino dell’Inter ama anche il duello fisico, è tecnico e si appoggia, laddove il georgiano ama l’uno contro uno laterale e frontale. Lautaro appoggia palla e riparte, possono essere utilizzati nella stessa posizione ma sono molto diversi. Cha squadra è l’Udinese? E’ molto fisica soprattutto nel reparto difensivo, dove Bijol la fa da padrone. E’ pericolosa anche in attacco perchè ha in Thauvin un giocatore che crea molto tra le linee, salta l’uomo, ma non è continuo, e poi c’è un Lucca in stato di grazia. L’italiano sta facendo un’ottima stagione sia in fase realizzativa che quando lega il gioco.

Lucca per il Napoli? Sarebbe sicuramente un’ottima alternativa a Lukaku. L’Udinese è inoltre una squadra fisica e sorniona, perchè quando sembra che l’hai domata viene fuori. Sarà una gara difficile per il Napoli se non l’affronta nel modo giusto. Giocare bene porta più facilmente i risultati? Conte e Sarri sono due allenatori con pensieri diversi, il primo ha dimostrato che con questo calcio d’impatto si può vincere, ed anzi ha vinto spesso. Sarri ha dimostrato di dominare le partite con il suo dettame tecnico-tattico. In questo momento sono con Conte perchè vorrei che il Napoli rientrasse in Champions innanzitutto, perchè poi non credere anche nella possibilità dello scudetto? Al Napoli mancano la qualità nella rifinitura, per arrivare al tiro, ma anche la qualità balistica, perchè non ha giocatori abili nel tiro da 25 metri ed anche nel gioco aereo”.