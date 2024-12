Runjaic: “Sanchez domani sarà di nuovo con noi, vogliamo fornire una buona prestazione con una squadra di livello”

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera al Blue Energy Stadium contro il Napoli. Tra gli argomenti toccati dal tecnico friulano, anche Alexis Sanchez, che domani tornerà disponibile dopo l’assenza degli ultimi 4 mesi. Queste le sue parole: “Sanchez sarà con noi domani ed è una bellissima notizia, noi non vediamo l’ora di giocare la gara domani, ci siamo preparati e abbiamo la possibilità di fornire una buona prestazione contro una squadra di livello. Abbiamo una rosa ampia per sostituire gli infortunati”.