Sergio Pellissier, ex attaccante e presidente del Chievo Verona, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero.

“Sostituto di Kvara? Difficile sostituirlo. E’ un calciatore che può fare la differenza, può inventarsi qualcosa nel momento del bisogno, anche se ha avuto qualche calo è un calciatore importante per il Napoli. Kvara non è tutelato? Adesso sono più attenti gli arbitri sulle entrate, poi c’è anche il Var. Poi ci sta che uno sbagli un’entrata, ma la maggior parte delle volte vengono puniti. Poi è normale che ti arrivano calci, se fai del dribbling la tua qualità migliore. Lukaku? Lui deve fare gol, è il suo primo obiettivo.

Ho visto alcune partite, è un calciatore che ti trascina e può dare una mano. Devi dargli fiducia e Conte gliel’ha sempre data. E’ normale che adesso possa avere delle problematiche, perché ha saltato il ritiro che è importante. Se non hai caricato nel modo giusto, è normale che fai difficoltà a tornare in condizione. Il mercato? Non è semplice capire se andare o no sul mercato. A volte rischi di creare più casini, ma tante volte può essere da aiuto. Il Napoli non ha 22 titolari per vincere il campionato, ma ne ha tanti a disposizione. Quando vai sul mercato e prendi calciatori importanti, quelli poi vogliono giocare”.