Il giornalista Giancarlo Padovan è ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo, in onda su Radio Napoli Centrale:

“Lukaku? È lui che è in ritardo: sulla palla, nei controlli. Non si fa trovare dalla squadra. Questi giocatori si supportano vicendevolmente, e lui dovrebbe essere un meccanismo meno estraneo a questa squadra. Credo che lui paghi la mancata preparazione estiva, e che forse non è stata ancora completata“.