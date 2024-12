Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul Napoli e su Neres in particolare:

“A Udine mancherà il talento di Kvaratskhelia, che è un giocatore che rientrava anche spesso per aiutare in fase difensiva. Non so quanto riuscirà a farlo Neres, che ha caratteristiche diverse. Fa cose che lasciano a bocca aperta per finezza tecnica, ma altre che sono troppo individualiste“.