Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli contro l’Udinese dovrà stare molto attento e scendere in campo con la giusta concentrazione. Kvaratskhelia? Non posso parlare di tempi di recupero, non vedo la reazione del giocatore all’infortunio. Sicuramente ci vogliono due o tre settimane, poi dipende anche dalla risposta del giocatore”.