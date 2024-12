Tuttosport – Simeone-Torino, dipende tutto da ADL. Le condizioni per chiudere

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito della suggestione di mercato Simeone-Torino. I granata, a caccia di un attaccante, sono interessati all’argentino in forza al Napoli, oltre che a Marko Arnautovic dell’Inter. Secondo quanto riportato, tutto dipenderà da quali saranno le pretese di Aurelio De Laurentiis per la cessione. Qualora non scendesse dalla sua valutazione di 15 milioni di euro, l’affare non andrà in porto. Può però essere trovato un punto di equilibrio: prestito con obbligo di riscatto fissato a 10-12 milioni di euro. Con queste condizioni, la trattativa può concludersi.