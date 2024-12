Svelato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte pre Udinese-Napoli. I dettagli

Antonio Conte, allenatore del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa per presentare la partita Udinese-Napoli, in programma per il giorno sabato 14 novembre alle ore 18:00. L’evento, che di solito era previsto due giorni prima di una partita, è stato posticipato di un giorno, e si terrà alle ore 15:00. Questo, come di consueto, sarà utile per fare il punto della situazione in casa partenopea dopo la doppia sconfitta rimediata contro la Lazio, oltre che per parlare delle condizioni dell’infortunato Khvicha Kvaratskhelia.