Il noto telecronista Francesco Repice ha parlato su Radio Punto Nuovo di Napoli.

Queste le sue parole su Lukaku: “Non capisco i fischi e le critiche a Lukaku. Parliamo di un calciatore top in Italia, che non deve obbligatoriamente andare in rete per essere decisivo. Lo scorso anno ha fatto ben 21 goal totali, gli va dato tempo. In Italia da sempre è un calciatore importante e di rara forza”.