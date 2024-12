Reja: “L’Atalanta è una seria candidata per lo Scudetto, Napoli al momento avvantaggiato perché ha un solo impegno”

L’ex tecnico di Napoli e Lazio Eduardo Reja ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’incredibile lotta Scudetto che si sta verificando in Serie A nelle ultime settimane. Secondo il tecnico albanese l’Atalanta è una seria candidata al titolo finale, anche se in prima posizione continua a mettere l‘Inter. Queste le sue parole: “Ci può stare un piccolo incidente di percorso nel cammino, ma bisogna essere più precisi sotto porta. Atalanta? Dall’inizio dell’anno sto dicendo che bisogna fare attenzione ed è una serie candidata per la vittoria finale, anche se al primo posto continuo a mettere l’Inter. Il Napoli rispetto alle altre è leggermente avvantaggiato perché ha un solo impegno, può prepararsi al meglio per gli impegni domenicali e i giocatori arrivano al 100%”.