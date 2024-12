Ranking aggiornato -Italia seconda, così avrebbe 5 squadre in Champions il prossimo anno: i dettagli

L’Italia spera di riuscire ad ottenere, come la passata stagione, 5 squadre in Champions League. Tutto passa dal percorso europeo di quest’anno delle nostre squadre nelle 3 competizioni. Ieri è stata un’ottima serata con le vittorie di Juventus e Milan e il pareggio del Bologna in casa del Benfica. Superato il Portogallo, attualmente l’Italia è seconda in questa speciale classifica che vorrebbe dire un posto in più nella massima competizione europea il prossimo anno. Le prime due Nazioni del Ranking a fine stagione potranno godere di questa possibilità.

Ecco l’attuale classifica:

1. Inghilterra 12.517

2. Italia 10.750

3. Portogallo 10.675

4. Spagna 10.607

5. Germania 10.125

6. Francia 9.500

7. Belgio 9.000

8. Repubblica Ceca 8.300

9. Olanda 7.666

10. Polonia 7.500