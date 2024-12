Secondo quanto riportato dalla Rai e da Ciro Venerato, l’accordo per il rinnovo di Alex Meret in casa Napoli è ad un passo.

Le ultime novità riportano di un accordo sempre più vicino fino al 2027 per il portiere friulano e un ingaggio sul quale le due parti in causa stanno per delineare una cifra definitiva. La distanza è minima.