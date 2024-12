Quale canna di bambù scegliere per la costruzione?

Canne di bambù Moso (Phyllostachys edulis): Un materiale ideale per la decorazione e l’arredamento di esterni

Un bambù ideale per arredare e decorare

Il bambù Moso (Phyllostachys edulis) è una delle specie di bambù più popolari al mondo. Originaria della Cina, è apprezzata soprattutto per le sue qualità estetiche e per le sue svariate applicazioni nella decorazione e nell’arredamento di esterni. La canna di bambù Moso viene utilizzata anche per realizzare strutture leggere come pergole e impalcature in bambù. È possibile trovare una selezione di canne di bambù presso Pandam, un’azienda specializzata in bambù. Tuttavia, a differenza di altri tipi di bambù come il Guadua, il bambù Moso è meno adatto all’uso strutturale a lungo termine in edilizia. Ecco una panoramica delle sue caratteristiche principali e degli usi consigliati.

Caratteristiche del bambù Moso

Aspetto elegante: Le sue canne lunghe e dritte e il suo grande diametro (fino a 18 cm) lo rendono una scelta estetica popolare.

Crescita rapida: Il bambù Moso può raggiungere un’altezza compresa tra i 20 e i 28 metri a maturità.

Struttura e colore: i suoi colori naturali, che vanno dal verde al giallo oro, e le sue venature uniformi lo rendono ideale per le applicazioni decorative.

Resistenza moderata: sebbene sia robusto in determinate condizioni, è meno denso e resistente del bambù Guadua.

Applicazioni consigliate

Decorazione d’interni: le sue canne possono essere utilizzate come rivestimento delle pareti per aggiungere un tocco naturale ed esotico. Il bambù Moso è ampiamente utilizzato per realizzare mobili, illuminazione e oggetti decorativi.

Paesaggistica: la sua leggerezza e il suo aspetto naturale lo rendono perfetto per le recinzioni, che offrono privacy e fascino estetico. Viene spesso utilizzato in strutture leggere e decorative come le pergole.

Paesaggistica e giardinaggio: viene utilizzato nei giardini per sostenere le piante e creare strutture leggere. Perfetto per creare elementi zen e giardini di ispirazione giapponese.

Un esempio di utilizzo della canna di bambù Moso in Europa

L’esempio più famoso dell’uso delle canne di bambù Moso in Europa è l’imponente soffitto dell’aeroporto internazionale di Madrid: oltre 200.000 m2 installati, che lo rendono il più grande progetto di bambù al mondo. Il bambù Moso è utilizzato in molti oggetti di uso quotidiano distribuiti da importanti aziende.

Canne di bambù Guadua

Caratteristiche

Il bambù Guadua angustifolia è spesso definito “acciaio vegetale” per la sua eccezionale resistenza e durata. Originario del Sud America, soprattutto della Colombia e dell’Ecuador, questo tipo di bambù è diventato un materiale da costruzione popolare in tutto il mondo. La canna di bambù Guadua è probabilmente la migliore per le costruzioni in bambù. Ecco una panoramica delle sue caratteristiche uniche e dei vantaggi che offre nel campo delle costruzioni.

Le canne di bambù della specie Guadua Angustifolia si distinguono per :

Forza e resistenza: grazie alla sua densa struttura fibrosa, il bambù ha una resistenza alla trazione paragonabile a quella dell’acciaio e una resistenza alla compressione simile a quella del cemento.

Leggerezza: nonostante la sua resistenza, rimane leggero e quindi facile da trasportare e installare.

Dimensioni impressionanti: Le canne di Guadua Angustifolia possono raggiungere i 30 metri di altezza e un diametro di 10-20 cm, fornendo elementi strutturali robusti.

Crescita rapida e rinnovabilità: il bambù Guadua raggiunge la maturità in 3-5 anni, rendendolo una risorsa sostenibile ed ecologica.

Canna di bambù per l’edilizia

Ecco i motivi per cui il bambù Guadua è il migliore per l’edilizia:

Sostenibilità ambientale: la sua rapida crescita e la capacità di catturare grandi quantità di CO2 lo rendono un materiale eco-responsabile. Rigenera i terreni e previene l’erosione grazie al suo esteso sistema di radici.

Economia e accessibilità: rispetto ai materiali tradizionali come il legno o l’acciaio, il bambù Guadua è spesso meno costoso. È facilmente reperibile nelle regioni in cui viene coltivato.

Versatilità architettonica: utilizzato per costruire case, ponti, impalcature o persino mobili, il bambù Guadua permette di realizzare creazioni architettoniche audaci. La sua flessibilità offre una libertà di progettazione unica, consentendo strutture dalle forme organiche.

Estetica naturale: il suo aspetto naturale e caldo conferisce un tocco estetico unico, molto apprezzato negli edifici contemporanei ed ecologici.

Esempio di applicazione della canna di bambù Guadua in Europa

Molti architetti e designer in tutto il mondo hanno utilizzato il bambù Guadua in progetti iconici. Dai padiglioni ecologici alle case sostenibili, questo materiale affascina con la sua miscela unica di tradizione e innovazione.

La torre di bambù di 28 metri all’ingresso dello zoo di Planckendael, in Belgio, è un esempio notevole di costruzione con bambù Guadua. È la prima in Europa. Questa struttura incarna l’eccellenza nella costruzione sostenibile e circolare. La struttura, realizzata interamente in bambù colombiano, è leggera, resistente e naturalmente attraente.

Test approfonditi sulla resistenza al fuoco, alla flessione e alla compressione hanno confermato la robustezza del materiale. Il progetto incorpora anche elementi prefabbricati che possono essere smontati, facilitando la manutenzione e il futuro riutilizzo.

Coltivazione di bambù in Italia per le canne di bambù italiane

Le canne di bambù sono versatili e ampiamente utilizzate in vari settori grazie alla loro resistenza, leggerezza e durata. In edilizia, sono utilizzate come materiale ecologico per la realizzazione di strutture, impalcature e coperture. Nell’artigianato, vengono trasformati in mobili, cesti e oggetti decorativi grazie alla loro flessibilità e all’estetica naturale. Anche l’industria tessile li utilizza per produrre fibre biodegradabili. Alcune aziende hanno cercato di lanciare la coltivazione del bambù anche in Italia, tra cui Onlymoso. Infatti, il Phyllostachys edulis è un bambù particolarmente adatto al clima del nord Italia.OnlyMoso è un’azienda specializzata nella coltivazione commerciale del bambù, fondata nel 2014 in Italia. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere la coltivazione del bambù in Europa, fornendo agli agricoltori piante certificate adatte alla produzione di germogli commestibili e legname. Attualmente l’azienda collabora con oltre 1.000 coltivatori italiani e 85 coltivatori francesi, coprendo rispettivamente 2.200 ettari in Italia e 215 ettari in Francia.