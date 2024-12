Nicolini: “Neres prevedibile in un ruolo”

Carlo Nicolini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, durante la quale ha parlato del trasferimento di Neres allo Shakhtar.



Ha spiegato: “Abbiamo acquistato Neres per rinforzare la fascia destra, poiché a sinistra avevamo già Mudryk. Neres è un ottimo giocatore, capace di esprimersi su entrambi i lati, ma quando gioca a destra tende a rientrare per calciare verso la porta, mentre a sinistra diventa più prevedibile. A destra avevamo già Tetè, ma cercavamo un elemento più forte. Neres ha una grande capacità di saltare l’uomo, ha una buona visione del gioco e sa essere preciso nell’ultimo passaggio. Tuttavia, ha bisogno di continuità per fare davvero la differenza”.

Sul campionato italiano ha affermato: “Il campionato italiano è il più difficile dal punto di vista tattico, con allenatori che richiedono anche agli attaccanti di partecipare alla fase difensiva. Una volta risolto questo aspetto, sono gli attaccanti a dover fare la differenza. Le partite devono essere vinte, non solo evitare di perdere. Tre mesi fa, il Napoli si trovava in una situazione molto difficile, ma Conte ha lavorato sulle certezze”.