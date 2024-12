KK: Napoli osserva De Vrij, obiettivo dall’Arsenal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante Radio Goal, elogiando il lavoro svolto dal club partenopeo: “Il Napoli ha fatto un ottimo lavoro, monitorando diversi profili e non solo quelli che sono stati acquistati. Tuttavia, la mancata qualificazione alla Champions e il decimo posto in classifica hanno influito sulla scelta di alcuni calciatori di non venire.”

De Maggio ha poi sottolineato il lavoro di Conte e Manna, che sono riusciti a portare a Napoli giocatori di qualità, nonostante l’assenza della Champions League. Riguardo al mercato, ha aggiunto: “Il Napoli è in attesa per De Vrij, in scadenza con l’Inter, ma con un’opzione per il rinnovo. Inoltre, c’è la possibilità che Kiwior arrivi già a gennaio.”