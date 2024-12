Il Mattino – Rinnovo Kvara, ADL supera il tetto ingaggi

Eugenio Marotta, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kvaratskhelia e il suo rinnovo con il Napoli durante un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ha riferito che Kvaratskhelia ha aperto alla possibilità di un rinnovo del contratto, e ha aggiunto che la situazione si sta avvicinando a una risoluzione positiva, anche se l’infortunio del giocatore, pur essendo fastidioso, non sembra essere grave.

Marotta ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, il Napoli ha mantenuto ferme le sue posizioni, con Aurelio De Laurentiis che ha dimostrato una determinazione che ha spinto la controparte a riflettere. Per quanto riguarda l’ingaggio, il Napoli avrebbe offerto un contratto da 6 milioni di euro, comprensivo di bonus, il che porterebbe Kvaratskhelia a guadagnare una cifra simile a quella di Lukaku.

Un altro punto critico della trattativa riguarda la clausola rescissoria, con il Napoli che non vuole inserirne una, mentre l’entourage di Kvaratskhelia spinge per una cifra di 80 milioni. Il club partenopeo, tuttavia, preferirebbe una clausola più alta, nell’ordine di una cifra a tre zeri, per tutelare i suoi interessi, come accaduto nella vicenda Osimhen.

Infine, Marotta ha anticipato che, nel caso Kvaratskhelia dovesse lasciare il club, uno dei possibili sostituti sarebbe l’attaccante brasiliano Neres, ritenuto una scelta facile e concreta.