Il Mattino – Kvaratskhelia apre al rinnovo con il Napoli, presto verrà fissato un incontro. Le ultime

Khvicha Kvaratskhelia apre al rinnovo con il Napoli. Il 77 partenopeo è fermo ai box per un infortunio che lo terrà lontano dai campi per un mese, ma in questo potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda l’estensione del suo accordo in azzurro. Lo svela l’edizione odierna de Il Mattino. Stando a quanto riportato, il georgiano si sta convincendo della proposta fatta dai partenopei, che hanno messo sul tavolo uno stipendio di 6 milioni annui. A tal proposito, potrebbe presto avvenire un incontro, per fare in modo che questa chiacchierata e intricata vicenda posa concludersi prima di Natale.