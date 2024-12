Gazzetta – Napoli, se parte Spinazzola, si pensa a Cristiano Biraghi come sostituto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando a Cristiano Biraghi per la finestra di mercato invernale: “C’è un fluidificante vecchio-nuovo stampo che può suscitare interesse in Giovanni Manna, perché l’esclusione (tecnica) di Cristiano Biraghi da Fiorentina-Lask ha aperto un fronte insospettabile: se Spinazzola trovasse squadra se ne potrebbe anche parlare e il Napoli, che ha pure Mario Rui fuori lista (con un ingaggio da due milioni euro) continuerebbe a girellare sulla propria fascia sinistra, in attesa di energia alternativa rassicurante“.