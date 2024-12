Gazzetta – Napoli, per il centrocampo si segue Taylor dell’Ajax

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe come obiettivo per il mercato di gennaio Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax: “A Conte manca un centrocampista, non uno Zielinski, ma qualcuno che vagamente gli somigli, un uomo che abbia fosforo e pure piedi buoni, che orienti le uscite con il palleggio e garantisca i collegamenti con l’attacco. Volendo starsene a tre nel cuore del gioco, Conte invoca almeno un calciatore che possa assicurare il gioco delle coppie: ci sono soltanto ventitré partite, non ci sarà molto spazio per il turnover, però Kenneth Taylor (22) dell’Ajax potrebbe calarsi in una full immersion utile per la stagione che verrà“.