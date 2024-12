Domani alle 12 il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. L’Italia è testa di serie

Domani venerdì 13 dicembre alle ore 12:00 si terrà a Zurigo il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali del 2026 per quanto riguarda la Uefa. Queste, saranno molto importanti, poiché l’Italia manca l’appuntamento da due edizioni, fin troppe per una Nazionale con questa storia e prestigio. Il Mondiale, che si giocherà in Stati Uniti, Canada e Messico vedrà partecipare 48 square, e porterà dall’Europa 16 squadre, e non le consuete 13. I gironi di qualificazione saranno 12, di cui una metà saranno di 5 squadre, mentre l’altra da 4. I primi, partiranno a marzo 2025 o giugno 2025, a seconda degli impegni della Nations League, i secondi invece a settembre 2025. I vincitori dei gironi, si qualificheranno direttamente alla manifestazione, mentre le restanti 4 saranno decise in degli spareggi tra le 12 seconde classificate, più le 4 non qualificate meglio piazzate in Nations League. Di seguito, le fasce di sorteggio, di cui l’Italia di Luciano Spalletti è testa di Serie.

FASCIA 1:

Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Olanda, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca, Austria.

FASCIA 2:

Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia.

FASCIA 3:

Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Israele.

FASCIA 4:

Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakhistan, Azerbaijan, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania.

FASCIA 5:

Moldova, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.