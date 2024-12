Walter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole su Spinazzola: “Spinazzola sta bene a Napoli, secondo quanto afferma il suo entourage. Il calciatore sta bene ma non è felicissimo di giocare poco. La società non ha contattato il calciatore per affrontare il discorso di una eventuale cessione”.