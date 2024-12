Il tecnico De Biasi ha parlato a Radio Marte della sconfitta degli azzurri contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Il Napoli non era e non è diventato mediocre dopo la sconfitta con la Lazio. Ha perso contro una squadra ben messa in campo, che ha vinto di merito. Gli azzurri potranno dare fastidio fino alla fine insieme ad Inter e Atalanta”.