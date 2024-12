Cds – Udinese-Napoli, David Neres pronto a sostituire Kvaratskhelia

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle possibili scelte di formazione di Antonio Conte per la partita contro l’Udinese: “Chi ci sarà sabato con Kvaratskhelia infortunato contro l’Udinese? Al suo posto, al Bluenergy, ci sarà Neres nel tridente. A sinistra, con Politano a destra e Lukaku a recitare da centravanti. Per il resto, tutto confermato rispetto alla partita con la Lazio, a cominciare dal 4-3-3: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera nella linea a quattro; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana. Da valutare le condizioni di Mazzocchi, fuori per un infortunio muscolare accusato contro la Roma“.