Il Corriere dello Sport si è soffermato sui tempi di recupero dall’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia: “Un infortunio non grave che dovrebbe escluderlo sabato contro l’Udinese e al massimo sabato 21 dicembre contro il Genoa a Marassi: l’idea è questa e Kvara sarà valutato giorno dopo giorno per capire in che modo e con quanta velocità riuscirà a rispondere alle sollecitazioni delle terapie“.