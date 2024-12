CdM – Difesa, il primo obiettivo per il mercato invernale rimane Kiwior

Il Napoli è a caccia di rinforzi per gennaio. Nonostante un buon avvio di stagione, Antonio Conte ha usufruito solamente di pochi elementi per affrontare le varie sfide. Tra tutti, il reparto meno sfruttato è quello della difesa, dove Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani sono sì inamovibili, ma Rafa Marin e Juan Jesus sono poco utilizzati e non trasmettono fiducia ed affidabilità. Motivo per cui, uno dei principali obiettivi del mercato invernale sarà un difensore centrale. Secondo quanto si apprende sulle colonne de Il Corriere del Mezzogiorno, il primo obiettivo è Jakub Kiwior dell’Arsenal. Il difensore polacco, giunto a Londra per la cifra di 25 milioni di euro dallo Spezia, non viene largamente utilizzato da Mikel Arteta, e può finire sul mercato.