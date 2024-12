Viviani: “Conte deve lavorare sulla fase offensiva, vi spiego”

Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Quello che sta tracciando Conte è il senso di stabilità e consistenza che deve andare oltre le sconfitte che possono capitare. Una squadra come il Napoli sarà già pronta a ripartire provando a fare del proprio meglio. Il Napoli arriva da una stagione dove la costanza di rendimento non c’era, Conte sta lavorando molto sulla compattezza di squadra. Adesso è il momento di fare il passo successivo andando a lavorare sul reparto offensivo. Conte ha sempre detto che chiede compattezza prima di tutto, poi ci si sposta in avanti conquistando campo”.