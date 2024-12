Udinese-Napoli sarà diretta da Doveri di Roma 1. Marini al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di campionato di Serie A. Per l’occasione, il Napoli giocherà in trasferta contro l’Udinese il giorno sabato 14 dicembre alle ore 18:00, in uno degli anticipi del turno. Per la partita, è stato designato come arbitro il signor Daniele Doveri di Roma 1. Verrà assistito dai guardalinee Lo Cicero e Bercigli, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Il Var sarà presieduto dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, e ad assisterlo ci sarà Pezzuto.