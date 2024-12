Udinese-Napoli, la sfida si prolunga sul mercato: i partenopei ci provano per Bijol

Udinese-Napoli non sarà una partita da disputarsi solo sul terreno di gioco, ma anche sul mercato. Infatti, uno tra gli obiettivi maggiormente graditi alla dirigenza partenopea veste proprio la maglia dei friulani. Si tratta di Jaka Bijol, difensore centrale sloveno classe 99 e perno della difesa bianconera. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i dirigenti partenopei proveranno a convincere quelli friulani di cedere il calciatore già nel corso della sessione di mercato di gennaio. Tuttavia, le intenzioni in casa Udinese sono diverse: il difensore non si muoverà nel corso della sessione di mercato invernale.