TuttoSport – Raspadori o Simeone al sostegno di Lukaku: le ultime

Giacomo Raspadori potrebbe giocare a supporto di Lukaku.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui Conte potrebbe passare ora al 3-5-2: “L’ipotesi di reintrodurre il 3-5-2, con Raspadori o Simeone a supporto di Lukaku, è più di una semplice suggestione. Il centravanti belga, che ha beneficiato in passato di partner come Lautaro all’Inter e Dybala alla Roma, ha dimostrato di trovarsi in difficoltà senza una seconda punta. Jack Raspadori, che qualche settimana fa aveva espresso il desiderio di un maggiore impiego, potrebbe rivelarsi l’elemento chiave per rinvigorire il reparto offensivo azzurro, attualmente posizionato al settimo posto per produzione offensiva e al decimo per media tiri in porta a partita”.